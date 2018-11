Mercoledì 21 novembre 2018: stasera in tv Il segreto dei suoi occhi, Un Natale al Sud, Harry Potter e il Principe Mezzosangue e La teoria del tutto

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 21 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 21 novembre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, mercoledì 21 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25- Il segreto dei suoi occhi

23:25 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – L’ispettore Coliandro – Serial Killer

23:20 – Lo chiamavano Jeeg Robot

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:05 – Piccole luci

Canale 5

21:21 – Un Natale al Sud

23:17 – Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:25 – Harry Potter e il Principe Mezzosangue

00:25 – Riverdale – The Outsiders

La 7

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Ritorno a Tangentopoli

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – X Factor 2018 Live 4

00:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monaco

01:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Padova

Cielo

21:15 – Asteroid – Final Impact

23:15 – Sex Mundi

Iris

21:00 – La teoria del tutto

23:34 – Charlotte Gray

Stasera in TV, mercoledì 21 novembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il segreto dei suoi occhi (Rai 1): Benjami’n Esposito e’ ossessionato da un caso giudiziario di una donna violentata e uccisa a, lasciando un marito devastato e inconsolabile a covare vendetta e un assassino in liberta’. 25 anni dopo, pensionato, Benjami’n decide di colmare questo vuoto ritornando sulle tracce del caso. Il suo percorso riportera’ alla luce un amore corrisposto e mai consumato, sensi di colpa pesanti come macigni e svelera’ lentamente la vendetta messa in atto dal marito, intrappolato da 25 anni in una gabbia di dolore senza uscita.