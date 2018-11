Michael Schumacher, in vista del 50esimo pubblicata l’ultima intervista, tra bei ricordi e avversari

Michael Schumacher: in vista del 50° compleanno la famiglia del campione ha pubblicato l’ultima intervista rilasciata prima dell’incidente

Dal 2013 ad oggi sono pochissime le informazioni giunte sullo stato di salute di Michael Schumacher. Dopo il gravissimo incidente che l’ex pilota di Formula 1 ha avuto in montagna, infatti, la famiglia ha deciso di non divulgare lo stato di salute del campione per far si che potesse essere preservata la sua privacy. In queste ore, però, la famiglia del campione tedesco ha voluto regalare ai fan l’ultima intervista rilasciata da Schumacher, registrata qualche settimana prima che avesse l’incidente. Il motivo di tale scelta è quello di celebrare insieme ai milioni di supporter il 50° compleanno del 7 volte campione del mondo che sarà il prossimo 3 gennaio.

Michael Schumacher: “Il ricordo professionale più bello è Suzuka 2000, l’avversario che ho stimato di più è Hakkinen”

Nella prima parte dell’intervista viene chiesto a Michael qual è il ricordo più bello della sua lunga e vittoriosa carriera ed il sette volte iridato fa felici i tifosi della Ferrari rispondendo: “Il campionato più emozionante è stato senza dubbio nel 2000 con la Ferrari. Dopo 21 anni senza mondiale per la Ferrari e quattro anni per me senza successi, alla fine ho vinto la gara, una gara eccezionale a Suzuka, ed ho vinto il Mondiale”. La seconda domanda riguarda l’avversario che ha rispettato di più nella sua carriera e Michael risponde che quello che ha apprezzato di più è stato Mika Hakkinen. Poi sul suo segreto, Schumi ritiene che merito del suo successo sia stata l’umiltà: “I dubbi penso siano molto importanti per non avere troppa fiducia, essere scettici e cercare miglioramenti e fare il passo successivo. Ho sempre pensato: Non sono troppo bravo, devo lavorare di più’, e questa è una delle chiavi che mi ha fatto diventare quello che sono diventato”.

