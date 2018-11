Morto a 11 anni perchè non riusciva a smettere di mangiare. La triste storia di Caden

Non riesce a non mangiare, muore a 11 anni

Un undicenne con una condizione patologica molto rara ha perso la sua battaglia. Caden Benjamin, che viveva in Sud Africa, soffriva della sindrome di Prader-Willi, una condizione genetica che impediva al suo cervello di “capire” che il suo corpo non aveva più bisogno di mangiare.

Caden pesava addirittura 90 chili nonostante avesse solo 10 anni: una situazione che gli ha comportato gravi problemi respiratori, un ingrossamento del cuore, il diabete e anche una forte depressione, stando a quanto riportato dai media locali.

L’undicenne è morto giovedì scorso all’ospedale Steve Biko nella città di Pretoria, in Sudafrica.

Caden ha passato l’ultimo anno di scuola praticamente “schiavo” di un serbatoio per l’ossigeno e dei farmaci a causa della sua obesità. Sua madre Zola si è ritrovata costretta a lasciare il lavoro per prendersi cura di suo figlio. Caden è arrivato a mangiare carta igienica e sporcizia a causa delle sue condizioni, fino a portarlo alla morte.

Una raccolta fondi per pagare il suo funerale

Gila Sacks, che in precedenza aveva avviato una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari per pagare le cure di Benjamin, ha detto che Zola “è devastata dopo aver perso il suo unico figlio”. Ha detto che Caden è stata l’intera vita di Zola e che lei vuole che venga ricordato come il “dolce, coraggioso ragazzo che era”. La campagna di crowdfunding è stata ora estesa per cercare di raccogliere fondi per pagare il funerale del ragazzo.