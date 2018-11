Non solo Italia: anche la Spagna verso la bocciatura della finanziaria da parte della Commissione Europea

Mentre in Italia si attende la bocciatura della manovra economica da parte della Comissione Europea, una situazione analoga è vissuta in Spagna – come sottolineato stamane da ‘EL PAÍS’ nell’articolo ‘Brusleas avisa de que el Presupuesto español pone en riesgo la estabilidad fiscal’ (‘Bruxelles avvisa che la Finanziaria spagnola mette a rischio la stabilità fiscale’): l’Europa, insomma, non fa sconti a nessuno e non è questione di colore politico (al momento in terra iberica governa il PSOE con l’appoggio esterno di Podemos e dei principali partiti baschi e catalani).

Secondo quanto sottolineato nell’articolo odierno del corrisponde da Bruxelles del quotidiano spagnolo, il progetto di Finanziaria inviato dalla Spagna per il prossimo anno rischia di disattendere quanto stabilito dal Patto di stabilità e crescita.

Anche se, traduciamo letteralmente, “la Spagna non è comunque l’Italia. E la prova è che la Commissione Europea non le ha inviato indietro la bozza della Finanziaria. Ciò non significa però che sia di suo piacimento. La Commissione, di fatto, conclude che il progetto di piano finanziario presenta un rischio di inadempimento con il Patto di stabilità e crescita”.

E sono due i motivi per cui la Spagna: da un lato, viene criticato l’aumento delle spesa. Dall’altro viene sottolineato come lo “sforzo strutturale” (volto a sanare il debito, attraverso riforme sostanziali) non sia sufficiente.

Se l’Italia dal canto suo ha dichiarato a più riprese che non intende piegarsi ai diktat dell’Europa, come si muoverà il Governo Sanchez?

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews