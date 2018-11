Rapinatori gli conficcano un coltello in testa ma lui si reca in ospedale in bici – immagini shock

Si reca in ospedale con un coltello conficcato in testa

Quanto accaduto a Strand (cittadina nei pressi di Cape Town, Sud Africa) ha dell’incredibile: un uomo di 34 anni, Shaun Wayn, stava tornando a casa da lavoro in sella alla sua bici quando due malviventi lo hanno fermato intimandogli di lasciare il mezzo. L’uomo ha fatto resistenza, così uno di loro gli ha conficcato un coltello in testa con forza. L’intento del rapinatore era quello di ucciderlo, ma lui non è morto e dopo il colpo ricevuto ha lottato per il mezzo, ha spostato gli aggressori ed ha percorso mezzo miglio in bici per raggiungere l’ospedale più vicino.

Una volta entrato in pronto soccorso, l’uomo (con il coltello che fuoriusciva da un lato della testa) ha chiesto al banco informazioni se ci fosse un medico disposto a curarlo. La receptionist ha immediatamente chiamato il primo medico che ha trovato e questo lo ha portato nel più vicino ospedale per un’operazione urgente. Adesso Shaun è in condizioni stabili e presto potrà uscire dall’ospedale.

Va in ospedale con un coltello in testa: “E’ stato fortunato, la lama si è piegata a contatto con il cranio”

Uno dei medici presenti ha raccontato ai media locali quanto successo quella notte in pronto soccorso, spiegando che il paziente è sopravvissuto per un caso fortuito: “Il paziente è stato molto fortunato data la circostanza, sebbene la lama sia stata affondata nel suo cranio si è piegata a contatto con l’osso e non ha colpito il cervello”. Quindi ha spiegato quanto successo dall’arrivo del paziente in ospedale: “Dire che è stato traumatico vederlo con il coltello che fuoriusciva da un lato della testa è ovvio, ma lui era molto calmo e cortese. Ha chiesto con molta cortesia se ci fosse un medico libero per aiutarlo”, ha raccontato il medico che poi ha spiegato in che modo la collega ha fatto fronte all’emergenza: “La dottoressa ha deciso di accompagnarlo ad un altro ospedale con la propria macchina invece di attendere l’ambulanza”.

