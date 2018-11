Filmato un oggetto mutaforma e luminescente nel mare: di cosa si tratta? Sul web fioccano le ipotesi

Filmato oggetto mutaforma e luminescente nel mare: di cosa si tratta?

Sul web di stranezze se ne vedono parecchie ed il livello di sorpresa legato a video insoliti o inspiegabili con il passare del tempo è andato scemando. Alle volte però, ci sono casi in cui l’immagine o il filmato in questione hanno come soggetto qualcosa di così insolito da generare un’attenzione di massa. Potrebbe essere questo il caso di un video postato sul canale youtube ‘Grimreefar’ in cui viene mostrato un curioso oggetto mutaforma e luminescente che solca il mare.

Nel video in questione chi filma si trova su una barca che si dirige verso l’orizzonte, non sappiamo quale sia la direzione o il luogo in cui si trova. L’inquadratura è fissa sul punto in cui cielo e mare si incontrano e proprio lì, sulla parte destra della videocamera, è possibile vedere un’intensa fonte d’energia. L’autore del video scrive di essere rimasto scioccato da quanto aveva visto ed ha scritto come commento: “La cosa più strana mai vista”, espressione del suo stupore per qualcosa a cui non riesce a dare un significato: “Qualunque cosa fosse cambiava forma sembrava come un’accumulo massiccio di energia ed alla fine ho visto la figura di una nave vichinga”.

Filmato oggetto mutaforma e luminescente: il video diventa virale?

Il video è apparso online solamente 17 ore fa ma ha già raggiunto le 2000 visualizzazioni circa in un canale che ha appena 14 mila iscritti. Tale risultato è dovuto alla stranezza del video, chi lo ha guardato è rimasto stupefatto dalle immagini ed ha provato ad ipotizzare cosa fosse in realtà quella strana figura luminosa: “Ci sono due strani oggetti, uno in cielo e l’altro sul mare, cosa sta succedendo laggiù?”, scrive un utente: “Questo è senza dubbio il più incredibile video che abbia mai visto” aggiunge un altro. La maggior parte dei commenti sono di persone che ritengono il filmato una dimostrazione dell’attività aliena sulla terra, ma c’è anche chi razionalizza e dice: “Non vorrei essere noioso, ma potrebbe essere il riflesso del sole”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews