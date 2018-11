Chi è Francesca Sofia Novello? Tutto sulla nuova fidanzata di Valentino Rossi

Chi è Francesca Sofia Novello? Tutto sulla nuova fiamma del Dottore

Conclusa una stagione non proprio esaltante in Moto GP (ciò nonostante conclusa con il terzo posto in graduatoria), Valentino Rossi si è presentato al galà della Fim, il Moto Gp Awards, in compagnia della nuova compagna Francesca Sofia Novello. La bellissima 25enne ha rubato la scena al “Dottore”, suscitando la curiosità di uomini e donne su chi sia questa femme fatale che ha conquistato il cuore di uno degli sportivi più vincenti della storia italiana. Secondo le indiscrezione i due sarebbero fidanzati da circa un anno, la prima volta che la modella ha reso nota la relazione è stato quando ha postato sul proprio account di Instagram alcune foto scattate dal ranch di Tavullia (sede degli allenamenti di tutta l’accademy di Valentino).

Francesca Sofia Novello: ecco chi è la nuova compagna di Valentino Rossi

Nata ad Arese (Milano) 25 anni fa, Francesca è una ragazza di una bellezza fuori dal comune: 1,78 metri d’altezza modellati su misure da infarto (90-62-90) che le hanno permesso di diventare una modella di intimo. Viso angelico, occhi di un verde intenso e capelli neri e lisci, la bella Novello è stata scelta come testimonial della campagna pubblicitaria Guess, dopo anni di sfilate in intimo (tra cui quelle per Alfieri & St.John di cui è testimonial) e viaggi sulle pit lane di tutto il mondo in qualità di ombrellina. La bellezza non è l’unico pregio di questa ragazza, Francesca infatti sta studiando Giurisprudenza e presto dovrebbe conseguire la laurea. Non male nemmeno la sua “carriera sui social”, nel giro di un anno i suoi follower sono passati da 57 mila a 187 mila.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews