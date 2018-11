Giovedì 22 novembre 2018: stasera in Tv L’allieva 2, Pechino Express, Grande Fratello Vip e Red

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 22 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 2 va in onda Pechino Express, le 8 coppie dell’adventure-game di Rai Due sono pronte. Quest’anno le mete previste sono il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca.

Stasera in TV, giovedì 22 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – L’allieva – L’apostolo americano

23:30 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Pechino Express Avventura in Africa

23:30 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – La TV delle ragazze

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – W l’Italia

00:32 – Tutta da scoprire

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip

00:31 – Supercinema

Italia 1

21:25 – Red

23:45 – The Man la Talpa

La 7

21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:25 – Total Recall – Atto di forza

23:30 – Jack Reacher – Punto di non ritorno

Cielo

21:15 – Ip Man

23:25 – La nipote

Iris

21:00 – I ponti di Madison County

00:16 – Gli spietati

Stasera in TV, giovedì 22 novembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Red (Italia 1): Frank Moses, ex agente segreto della CIA, vive una vita tranquilla e appartata con la compagna Sarah. Poi, l’arrivo di un commando armato deciso a ucciderlo, lo costringe a riunire la sua vecchia squadra nel disperato tentativo di sopravvivere.