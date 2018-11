Immagine della Madonna di Medjugorje che piange, a Sperone si grida al miracolo e i media indagano

Immagine della Madonna che piange, il presunto miracolo di Sperone

A Sperone (provincia di Avellino), comune campano di appena 3000 anime in questi giorni c’è grande fermento. Una delle sue abitanti, infatti, ha dichiarato a tutti che la sua immagine della Madonna, custodita gelosamente dal 2011 dopo il ritorno da un pellegrinaggio a Medjugorje, ha pianto durante la notte. La notizia del presunto miracolo si è diffusa rapidamente in tutto il comune campano e presto la casa della donna è divenuta meta di pellegrinaggio dei compaesani devoti alla Madonna. La notizia ha superato i confini dell’avellinese ottenendo un risalto mediatico nazionale quando i cronisti di ‘Storie Italiane‘ sono andati ad intervistare la donna.

Immagine della Madonna che piange, la curia di Nola indaga sul fenomeno

La donna ha spiegato nel servizio di ‘Storie Italiane’ che la lacrima sarebbe scesa dall’occhio destro della Madonna di Medjugorje, fino al bordo dell’immagine. Le viene chiesto se è sicura che qualcosa non possa aver bagnato l’immagine e la donna assicura che nulla può arrivare a contatto con l’immagine sacra. Questa infatti è conservata in una teca che non viene mai aperta. Molte persone sono già disposte a supporre che quanto successo sia un miracolo e che la Madonna abbia voluto lasciare un messaggio alla donna ed agli abitanti del comune campano, ma la Curia di Nola, che si sta occupando del caso, chiede pazienza prima di poter affermare che la lacrima in questione sia effettivamente un miracolo.

