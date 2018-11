Michael Schumacher, la famiglia pubblica un video inedito del campione- VIDEO

L’attenzione su Michael Schumacher e sulle sue condizioni di salute rimane alta, sia grazie al riserbo nel quale l’ex campione della Ferrari è stato avvolto dai suoi familiari sia grazie alle dichiarazioni rilasciate da volti noti della Formula1 a lui molto vicini (vi linkiamo qui, a questo proposito, il nostro ultimo articolo sull’argomento).

Adesso, di Michael Schumacher si è tornato a parlare grazie ad un video inedito che la famiglia ha deciso di pubblicare sui social. Nel video, che vi riproponiamo anche noi, un Michael Schumacher come forse non lo avete mai visto: uno Schumi che ripercorre a ritroso la sua straordinaria carriera, proprio soltanto 2 mesi prima del tragico incidente sulle Alpi Francesi che lo ha quasi ucciso.

Michael Schumacher, il video sconosciuto ai fan: in 35 secondi la gloria di un campione

La famiglia di Michael Schumacher ha deciso di pubblicare un video del campione che il grande pubblico non aveva mai avuto d’ora di vedere prima d’ora. La decisione è arrivata in occasione del 50esimo compleanno di Schumi, previsto per il prossimo 3 gennaio. Un regalo che sicuramente i fan apprezzeranno.

Si tratta di una breve intervista che è stata realizzata il 20 ottobre del 2013: esattamente poco più di 2 mesi prima di quel tragico 29 dicembre, giorno dell’incidente sulla pista da sci.

Nell’intervista Schumi racconta brevemente alcune delle sue più grandi emozioni vissute in pista, a lottare a gomito a gomito con i più grandi piloti di Formula1 del suo tempo. Prima che fosse lui stesso a divenire leggenda, con la vittoria di 7 titoli mondiali.

L’avversario /rispettato da Schumi? Mika Hakkinen: “Il più rispettato in tutti questi anni è stato Mika Hakkinen. Grandi lotte, ma una “relazione” stabile.”

E la vittoria più emozionante a livello di campionato del mondo? Michael Schumacher non ha dubbi e racconta della gara di Suzuka corsa nel 2000: “La più emozionante sicuramente a Suzuka nel 2000 con la Ferrari. 21 anni senza campionato per la Ferrari: quattro anni per me, lottando per raggiungerlo, e finalmente nel 2000 a Suzuka, ho vinto una gara eccezionale per vincere un grande campionato.”

(Foto d’archivio)

Maria Mento

