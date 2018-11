Sfollato a causa del terremoto, si impicca nella casa che era stata dichiarata inagibile

Sfollato per il terremoto, si impicca

Era uno sfollato del terremoto che ha colpito Macerata, e si è impiccato nella casa dalla quale era stato mandato via perché pericolosa ed inagibile.L’ennesima, si è verificato ieri ain contrada Cercare. I carabinieri sono intervenuti in una casa dopo che una donna ha segnalato che il suo compagno, di 79 anni, si era allontanato e non era più stato trovato. I carabinieri hanno fatto allora una scoperta davvero tragica: l’uomo si era tolto la vita.

I militari hanno controllato la casa inagibile, che era accanto a quella dove l’anziano viveva. Proprio lì hanno trovato il corpo senza vita dell’anziano: era impiccato in cantina. Per lui non c’era più niente da fare.

Trovato dai carabinieri nella casa inagibile

Il 79enne era impiccato nella casa dal quale era stato sfollato, costretto ad andarsene per sicurezza, perché dopo il terremoto era divenuta inagibile. Un’altra tragedia legata a doppio fila al sisma che ha sconvolto la vita di centinaia di persone nelle Marche.

La salma dell’uomo è stata riconsegnata ai familiari. Si tratta dell’ennesimo suicidio dopo il terremoto in Centro Italia. Già diverse persone, purtroppo, si sono tolte la vita per la disperazione legata al fatto di aver perso tutto o quasi nel sisma.

