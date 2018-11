Una strana croce “incisa” sulla superficie della Luna? Ecco cosa svelano delle foto vecchie di 50 anni

Una missione sovietica condotta dall’Agenzia Spaziale Russa circa 50 anni fa ha permesso di scoprire uno strano segreto di cui nessuno si sarebbe accorto fino ad ora. La diffusione di alcuni fotogrammi della Luna catturati in quell’occasione ha permesso di scoprire una strana croce “incisa” sulla superficie dell’unico satellite terrestre.

In molti si sono convinti che si tratti di un messaggio lanciato ai terrestri dagli alieni, ed in particolare Scott C Waring, redattore di UFO Sightings Daily che ha notato l’anomalia esaminando le foto in questione.

Una strana croce “incisa” sulla superficie della Luna, è opera degli alieni?

Scott C Waring, redattore di UFO Sightings Daily, è fermamente convinto del fatto che gli alieni possano aver popolato la Luna. Il cacciatore di Ufo ha esaminato tutte le foto delle missioni condotte dall’Agenzia Aerospaziale Russa tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso- che è riuscito a reperire sul web– e che hanno avuto come fulcro dell’esplorazione proprio la superficie del satellite.

Nel corso della sua personale ricerca l’uomo si è imbattuto in quella che sembra essere una strana croce “incisa” sulla superficie della Luna. Waring ha dedotto, da queste anomalie (la croce non sarebbe il solo segno particolare rintracciato sulla superficie del satellite), che la Luna sia stata popolata dagli alieni prima che iniziassero le esplorazioni astronomiche russe e statunitensi.

Ecco com’è avvenuta la scoperta di Waring, raccontata dalla sua stessa bocca: “Pensavo di aver visto tutto, ma quando sono arrivato in fondo alla pagina del sito della NASA, ha letto “Immagini della Luna sovietica”. Così ho fatto clic e mi ha rimandato ad un sito chiamato paesaggio mentale, un po’ strano, ma, ehi, la NASA mi ha mandato lì, quindi deve essere legittimo. Le foto delle vecchie missioni sovietiche della Luna sono interessanti: in una foto ho trovato questo contenitore a forma di vite sulla superficie della Luna e un oggetto a forma di due ruote attaccate, entrambe nella stessa foto, quindi non sono gli stessi oggetti, ma due oggetti diversi. “.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews