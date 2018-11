Gli angeli citati nella Bibbia provengono da Marte? la teoria sull’origine dell’uomo che fa discutere

La teoria degli angeli caduti da Marte

Glicaduti sulla Terra provengono da Marte e dunque l’origine dell’uomo potrebbe essere diversa dalle ipotesi fatte fino ad oggi? E’ quanto sostengono alcuni teorici secondo i quali prove della vita umana sul pianeta rossa possono essere rinvenute nella Bibbia ebraica. Il rabbino Ariel Bar Yzadok ha spiegato, nella serie ‘Ancient Aliens’ in onda su History Channel, che “nel libro di Enoch un gruppo di angeli discese sulla Terra in violazione della legge divina.

Questi angeli in forma umana sembravano proprio come noi e hanno presentato all’umanità modi, mezzi, conoscenze oggi riconducibili alla scienza e alla tecnologia”. Secondo quanto riportato nella Bibbia, il Diavolo è il capo degli angeli caduti, dopo essere stato scacciato dal Cielo da Dio stesso. Ma secondo l’autore William Henry tali angeli potrebbero provenire da Marte: “per oltre un secolo si è pensato che provenissero dal pianeta rosso”, ha sottolineato in un filmato ricordando tra le altre cose che anche il poeta Dante descrisse Marte come il ‘quinto livello del paradiso’ nel 1320. I teorici sostengono che la nostra esistenza sul pianeta Terra potrebbe essere stata uno “sforzo diretto orchestrato da esseri che esistevano sul Pianeta Rosso”.