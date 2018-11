Ilary Blasi tra shopping ed affetti per consolarsi del flop del Grande Fratello: le foto di ‘Oggi’

Ilary Blasi si concede una giornata di shopping e affetti

Dopo il successo della passata edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e la stessa Mediaset si attendevano di ripetere gli ascolti della passata edizione. Purtroppo per la bionda show girl romana il programma non ha riscontrato il successo atteso e la produzione ha persino deciso di chiudere l’edizione con una settimana di anticipo. Quali che siano le motivazioni di questo cambio di tendenza, Ilary fuori dallo show pensa alla famiglia e nei giorni scorsi è stata immortalata dal settimanale oggi mentre passeggiava per le vie della capitale in compagnia della figlia più piccola per un po’ di shopping consolatorio.

Ilary Blasi, shopping consolatorio dopo il flop di ascolti?

Nelle foto scattate per il settimanale scandalistico si può ammirare Ilary con un look casalingo: la bella conduttrice del Grande Fratello Vip indossa delle sneaker, la tuta, i capelli scombinati e nemmeno un filo di trucco. Gli scatti raccontano un momento di serenità e gioia con la figlia più piccola, Ilary parla, abbraccia e bacia la piccola di casa Totti dimostrando di essere una madre amorevole e molto attenta alle esigenze della piccolina.

Com’è possibile riscontrare dalle foto Ilary non ha assolutamente bisogno di una parrucca o di trucco per apparire bella, ci si chiede dunque il perché di tale scelta di stile. La conduttrice in realtà ha già spiegato che le parrucche le ricordano la nonna Marcella e le piaceva l’idea di riportare in auge il suo stile. Inoltre pare che negli Stati Uniti le celebrità le usino con disinvoltura senza che nessuno si chieda il perché di tale scelta, mentre in Italia è una sorta di tabù.

