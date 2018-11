Stupri su bambine ed adolescenti: condannata gang di 24 orchi in Inghilterra 

Stupri su bambine: condannata gang di 24 orchi in Inghilterra

Una gang di 24 orchi che ha violentato diverse bambine è stata condannata a 220 anni di carcere complessivi. La loro storia aveva fatto scalpore, perché si trattava di una gang di uomini pakistani che avevano stuprato bambine ed adolescenti inglesi. A scioccare ancora di più, però, è stata la cortina di censura che era caduta sul caso Huddersfield.

A Huddersfield, cittadina inglese, fra il 2004 ed il 2011 si sono verificati degli stupri ai danni di 15 ragazzine, una delle quali di soli 12 anni. Le vittime erano scelte con cura dalla gang di orchi, tutti adulti, che prendeva di mira soprattutto bambine e ragazzine con problemi familiari o che provenivano da un background di disagio e abbandono.

Finalmente sono arrivate le condanne da parte di un tribunale di Leeds. I 24 uomini sono stati condannati complessivamente a 220 anni di carcere per le violenze. Come il giudice ha spiegato, “Si era creato un rapporto di fiducia” fra le vittime e i violentatori. Un rapporto “tutto falso ed era stato deliberatamente creato per consentire agli uomini predatori di perpetrare abusi sessuali”. Il giudice nella sentenza ha detto che è molto “probabile che molte, se non tutte, queste ragazze non si riprenderanno mai dall’abuso sofferto”.

Le orribili violenze della gang

La gang era formata da uomini fra 29 e 54 anni, che dopo aver preso di mira le giovani le violentava. Spesso le violenze avvenivano dopo le feste, non prima di aver drogato o fatto ubriacare le ragazzine. Dopo di che le giovani venivano sottoposte ad una violenza di gruppo, ciascuno degli orchi, a turno. Alcune sono state violentate con biberon o usando sacchetti di plastica come preservativi e filmate con i telefoni. I particolari scioccanti dell’orrore hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Un’adolescente, dopo le violenze, ha tentato il suicidio; due hanno avuti problemi di apprendimento.

Gli altri casi in Inghilterra

Il fenomeno degli stupri c.d. ‘etnici’, così identificati in quanto la gang ricercava solo ragazzine inglesi, non ha riguardato solo Huddersfield ma anche il noto caso di Rotherham, Rochdale, Banbury, Bristol, Calderdale, Halifax, Keighley, Peterbourgh, Rochester, Derby, Aylesbury, Oxford, New Castel, Telford. Il caso di Rotherham è stato emblematico.

In questo caso le vittime di stupro erano state 1400 e 18 i colpevoli, quasi tutti pakistani. Ai giornalisti, però, era stato intimato di non diffondere l’identità e l’etnia dei presunti colpevoli. Secondo l’opinione pubblica, la faccenda etnica ha pesato sul poco riscontro dato dalle autorità al caso e sulla lentezza dell’indagine, nonché sul silenzio mediatico su un fenomeno di stupro di massa su ragazzine, spesso anche con minacce di morte.

