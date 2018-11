Tremendo incidente in galleria: due auto e un pick up coinvolti, c’è un morto

Tragico schianto in galleria: coinvolte due auto ed un pick up, una vittima

Tragedia stradale questa mattina all’interno sulla stradale 52 all’interno della galleria di Comelico, tra Santo Stefano e Auronzo di Cadore (Belluno): intorno alle 10:30, tre mezzi che viaggiavano sulla stradale, due auto ed un pick up sono venuti a contatto all’interno della galleria. Al momento non è ancora stata ricostruita la dinamica dell’accaduto, ma l’impatto tra i tre mezzi è stato molto violento ed i guidatori sono rimasti intrappolati all’interno degli abitacoli.

Tremendo incidente in galleria: un morto e due feriti

Sul luogo è intervenuto immediatamente il personale dell’Anas per fare defluire il traffico e permettere ai soccorsi di giungere più rapidamente. Quando il personale del 118 è giunto sul luogo del sinistro si sono immediatamente occupati degli automobilisti, due di loro sono stati trasportati all’ospedale di Belluno con politraumatismi (i due uomini non sono comunque in pericolo di vita), mentre per il terzo non c’è stato nulla da fare. A quanto pare l’uomo, Donato Taddio (56 anni di Sappada), è morto sul colpo ed i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Concluse le operazioni di soccorso gli agenti della Polizia Stradale si sono soffermati sul luogo dell’incidente per un paio d’ore al fine di effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica. Una volta concluse le operazioni il tratto è stato sgomberato e riaperto al normale traffico.

