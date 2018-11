Uomo dà fuoco alla casa per vendicarsi della moglie: nell’incendio muore il figlio di 11 anni 

Brucia la casa per vendicarsi della ex, uccide il figlio

Un uomo ha dato fuoco alla casa per vendicarsi della moglie, ma nell’incendio ha perso la vita il figlio di 11 anni. La tragedia è avvenuta a Sabbioneta, provincia di Mantova, dove Marco Zani, ragazzino di 11 anni, è morto in un incendio appiccato dal padre per vendicarsi della moglie.

Gianfranco Zani, artigiano di 52 anni, ha incendiato la casa ed è stato poi bloccato dalla pattuglia della polizia stradale a Casalmaggiore, a pochi km da Sabbioneta. L’uomo, qualche giorno fa, era stato colpito da un provvedimento del giudice che gli impediva di avvicinarsi alla casa di famiglia dove vivevano la moglie ed i tre figli. Questo dopo che, a causa dell’ennesima lite, la donna l’aveva denunciato per le percorse subite e il giudice aveva disposto l’allontanamento di Zani dal nucleo familiare.

Zani, allora, ha deciso di vendicarsi. Probabilmente seguiva a vista d’occhio i movimenti della moglie, perché ieri, quando ha visto che la donna usciva di casa per portare il figlio 17enne in oratorio, è entrato in casa.

Ha dato fuoco alla casa con dentro i figli

In casa c’erano i due figli di 11 e 4 anni, quest’ultimo intento a fare un riposino. Resta da chiarire se Zani sapesse o meno della loro presenza, quando ha dato fuoco ad alcuni arredi al piano superiore. Quando la moglie ha fatto ritorno ha notato la presenza del marito, che l’ha anche speronata cercando di fuggire.

Al ritorno a casa la tragica scoperta: dalla finestra della villetta usciva del fumo. La donna è riuscita a mettere in salvo il bambino di 4 anni ma non è riuscita a raggiungere la stanza dove si è sviluppato l’incendio. I soccorsi sono arriva rapidamente ma per l’11enne non c’è stato nulla da fare: è morto in ospedale.Neppure un’ustione, per lui: Marco è morto soffocato dal fumo. I medici hanno cercato di salvarlo con il massaggio cardiaco per lunghissimi minuti, ma non ce l’hanno fatta.Il padre è in stato di fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

