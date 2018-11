Venerdì 23 novembre 2018: stasera in tv Tale e quale Show, Qualcosa di nuovo, Scherzi a parte e The accountant

Anche oggi, venerdì 23 novembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show, una gara fra vip che dovranno imitare in tutto e per tutto dei personaggi celebri del mondo della canzone, reinterpretando i loro brani in diretta e sottoponendosi poi al giudizio dell’immancabile giuria. Su Canale 5 torna Scherzi a parte, storico programma sugli scherzi a personaggi noti delle più diverse estrazioni, ignari di essere vittime scrutate dalle telecamere. Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera 23 novembre.

Stasera in TV, venerdì 23 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tale e quale Show

23:55 – TV7

Rai 2

21:20 – NEMO – Nessuno escluso

23:35 – TG 2 Punto di Vista

Rai 3

21:15 – Qualcosa di nuovo

22:55 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – Confessione Reporter

Canale 5

21:20 – Scherzi a parte

00:20 – X – Style

Italia 1

21:25 – The accountant

00:10 – Getaway – Senza via di fuga

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:30 – Master – Chef Italia 7

Iris

21:00 – Ocean’s Thirteen

23:36 – Spy Game

Cielo

21:15 – Un momento di follia

23:15 – Virgins Wanted

Stasera in TV, venerdì 23 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Qualcosa di nuovo (Rai 3): Lucia e Maria sono amiche fin dal liceo, ma non potrebbero essere piu’ diverse: Lucia e’ esigente e rigorosa o, come direbbe Maria, “gufa e spadona”. Maria si descrive come “morbida, positiva e vibrante” o, come direbbe Lucia,”un po’ mignotta”. Anche il loro rapporto con gli uomini e’ diametralmente opposto: Lucia, scottata da un matrimonio infelice, ha elevato un muro ed e’ diventata una “donna di nessuno”. Maria invece e’ una “donna di tutti” che colleziona avventure occasionali con partner improbabili alla segreta ricerca dell’uomo giusto. A scompigliare le carte arriva Luca…