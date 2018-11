Caterina Balivo, regalo ai fan feticisti: “Ho vinto per tre volte il premio Miss Piede d’Oro”

Caterina Balivo mostra i suoi piedi

Caterina Balivo è ormai da anni uno dei volti più noti e apprezzati della tv. La conduttrice è particolarmente gettonata – soprattutto sui social network – per un dettaglio del suo corpo che fa letteralmente impazzire i fan.

I “follower” della Balivo, infatti, ritengono che la nota conduttrice abbia dei piedi eccezionali. Intervistata come ospite al noto programma radiofonico “Un giorno da pecora”, in onda su Radio1, Caterina Balivo ha voluto parlare proprio dei suoi piedi, scherzando su questo “mito” e mostrando proprio la parte del corpo in questione alla webcam.

Proprio in riferimento ai piedi, Caterina Balivo ha anche confessato un suo “trionfo”: la conduttrice è stata eletta per tre anni consecutivi “Miss piede d’oro”.

“E’ vero, ho conosciuto Brad Pitt”

“Ve li faccio vedere ma non sono niente di che, oggi ho anche lo smalto ritoccato – ha detto la Balivo – Già quest’anno non ho vinto il premio e sono arrivata seconda. Volevo vincere!”. La conduttrice di “Vieni da Me” ha poi rivelato anche la taglia delle sue scarpe: “Ho un 41.5 / 42”, ha aggiunto Caterina, definendo i suoi piedi “meravigliosi”.

Infine, la Balivo ha anche confermato di aver conosciuto Brad Pitt. “E’ successo nel 2007, in occasione della presentazione del film Ocean’s Twelve, io ero lì perché il mio fidanzato di allora lavorava alla Warner. Incontrai per caso l’attore nel pomeriggio, mi chiese da accendere – ha detto la Balivo – Io non fumavo, glielo dissi e facemmo due chiacchiere prima di salutarci. Poi la sera andai al party che seguì la proiezione del film, lui passò e mi salutò”.

