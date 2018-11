“Corona – Asia Argento? Non è una storia vera”: Lele Mora spara a zero

Tra moglie e marito non mettere il dito.

Vale per tutti ma non per Lele Mora che – intervistato da ‘Radio2’ – ha parlato di due delle coppie più discusse del gossip.

A partire da quella formata da Fabrizio Corona e Asia Argento, duranta il tempo di un battito di ciglia: “Corona-Asia Argento? Un modo come un altro per farsi vedere, non è vera. Fabrizio ha inventato l’acqua calda”.

ANdando quindi sui due componeti della coppia, le prime parole – non esattamente carine – sono rivolte alla Argento: “E una storia che vende delle cavolate…Prima lei aveva bisogno, ha smosso il mondo, denunciato questo e quello, poi è stata lei la denunciata, ora si mette con Corona, a fare che? Può andare sulla copertina di un paio di giornali, è un modo di far parlare, ma parlare male”.

Quindi, sull’ex amico Corona: “Corona ha preso la palla al balzo, si è fatto fotografare. È molto intelligente, ma dovrebbe usare la sua intelligenza per cose serie, non per stupidaggini. Non puoi andare in tv a offendere Ilary Blasi e Francesco Totti, si va in tv per chiarirsi, i dibattiti son fatti per quello. Chi sbaglia di sua testa, paga di sua tasca. Prima o poi non sarà più credibile”.

Una battua anche sulla coppia composta tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Una coppia senza futuro, a detta dell’ex agente dei vip: “Si sapeva che questa cosa non poteva andare avanti, una donna che vuole fare spettacolo deve dedicare la vita al proprio lavoro, un politico che vuole governare l’Italia deve stare dietro a tutti i suoi parlamentari. Una storia già finita prima di cominciare”.