Divieto di guida per le donne, torturate le attiviste: la denuncia di una verità inquietante

Da circa sei mesi in Arabia Saudita è caduto uno dei tabù che riguarda la dura condizione di vita del gentil sesso: le donne, che prima non potevano guidare, adesso possono avere una patente di guida tutto loro.

Come tutti gli importanti traguardi che hanno fatto la storia, ogni conquista ha il suo prezzo da pagare e spesso– purtroppo ed in maniera assolutamente ingiusta- si tratta di un prezzo che lede la dignità e la vita umana.

Le donne che hanno lottato per far sì che venisse riconosciuto il diritto alla guida per tutta la categoria, e che per questo sono state arrestate tra il maggio e il luglio del 2018, hanno subito pesantissime torture. La denuncia è arrivata da Amnesty International e da Human Rights Watch.

Attiviste saudite arrestate e torturate,il rapporto di Amnesty International getta nuove ombre sull’Arabia Saudita

Arrestate ed interrogate con metodi che non hanno escluso tutti i ricorsi possibili alla violenza: questo il durissimo destino a cui sono andate incontro le attiviste saudite arrestate tra la primavera e l’estate da poco trascorse. Sono donne di tutte le età, che svolgono diversi mestieri, e che si sono battute per il diritto alla guida delle donne e per l’abolizione della regola del guardiano in Arabia Saudita.

Il rapporto di Amnesty International e Human rights watch mette i brividi. Le donne sono state picchiate e torturate, tramite scariche elettriche e frustrate che sono arrivate per mezzo di fili telefonici. Non sono mancate le molestie sessuali.

Molte delle attiviste saudite arrestate e torturate hanno subito danni fisici invalidanti per portare avanti una lotta per un qualcosa che sarebbe spettato loro di diritto.

La denuncia getta nuove ombre sul Principe ereditario Mohammed Bin Salman, dopo lo scalpore e l’indignazione suscitati dall’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Quest’assassinio sarebbe da imputare ad ambienti molto vicini a quello della personalità che regge l’Arabia Saudita.

