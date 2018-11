Strangola la sua ex moglie, arrestato 35enne. Le aveva offerto soldi per farlo di nuovo

Strangola l’ex moglie, arrestato 35enne

Le ha proposto una somma in denaro per fare l’amore per l’ultima volta. Ma di fronte ad un suo rifiuto, l’uomo ha perso la testa e l’ha strangolata. E’ quanto accaduto lo scorso 19 maggio nel Kent, una contea dell’Inghilterra a sud-est di Londra. Martin Cavanagh, 35 anni, ha aggredito e ucciso la sua ex moglie nella loro casa a Wingham Wildlife Park.

La vittima è Sophie Cavanagh, 31 anni, che aveva deciso di rinunciare a quell’ultima offerta propostale dal suo ex compagno.

Martin, che evidentemente non riusciva a staccarsi dalla 31enne, le aveva chiesto di fare l’amore per l’ultima volta, offrendole anche la cifra di 100 sterline. Ma Sophie l’ha rifiutata, sapendo che non sarebbe mai riuscita a liberarsi di quell’uomo così geloso.

Il corpo della 31enne ritrovato sotto un piumone

La donna aveva anche raccontato tutto ai suoi amici. Nonostante la separazione, avvenuta nel 2016 dopo cinque anni di matrimonio, Martin continuava a tormentare la sua ex moglie, affermando che non avrebbe mai accettato la presenza di un altro uomo.

Il corpo senza vita della 31enne è stato rinvenuto sotto un piumone in camera da letto, mentre il suo cellulare era in un cesto della spazzatura. Le forze dell’ordine hanno subito arrestato l’ex marito.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: