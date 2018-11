Arrivano i “Falchi”, agenti in borghese per fare le multe a chi usa il telefono mentre guida

I Falchi, agenti in borghese contro chi guida col telefono

A Torino arrivano i Falchi della Municipale, agenti in borghese che si nasconderanno nel traffico e si occuperanno di multare chi guida col telefono in mano.

Vestiti come normali cittadini, montano su moto senza alcun segno che rimarchi l’appartenenza alla Municipale. Sfrecciano nel traffico accanto agli automobilisti, come normalissimi passeggeri. Ma hanno nascosta lache, al momento dell’infrazione in flagrante,

I nuovi Falchi montano sulle Aprilia 650 e sfrecciano nel traffico pronti a multare chiunque si faccia trovare col telefono in mano.

In borghese in mezzo al traffico

I Falchi della Municipale sono i nuovi agenti mobilitati dalla città di Torino per beccare tutti gli automobilisti che guidano col telefono in mano. Una pratica davvero pericolosa e che comporta tantissimi incidenti, talora mortali o che causano feriti gravi. Il Comune ha deciso di dire basta e per rendere più efficaci i controlli contro chi guida col cellulare in mano, ha schierato questi nuovi agenti.

“Cerchiamo di rendere le strade più sicure” ha spiegato il comandante del Reparto Radiomobile, Fulvio Illengo. “Il 99 per cento degli incidenti è causato da qualcuno che non ha rispettato il codice della strada”. “In strada ci sono gli agenti del Reparto Radiomobile, ma anche i colleghi della sezione di Pozzo Strada, che hanno a disposizione una moto senza insegne” aggiunge poi.

