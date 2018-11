“Dico addio alla televisione”, arriva la dichiarazione inattesa del giudice di X Factor

Si vuole dedicare anima e corpo alla musica e per questo- almeno per il momento- ha deciso di dire basta alle apparizioni televisive. Protagonista indiscusso a X Factor, dove riveste il ruolo di giudice insieme a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, Fedez potrebbe dire il suo addio alle telecamere proprio alla fine dell’edizione attualmente in corso del talent.

La rivelazione, totalmente inaspettata, è arrivata nel corso di un’intervista che il rapper ha rilasciato a NewsMediaset.

Fedez dice addio alla televisione: “Eccessiva esposizione mediatica intorno a me”

Fedez dice addio alla televisione. La decisione del musicista è arrivata in seguito ad una presa di coscienza relativa all’esposizione mediatica che le luci dei riflettori gli stanno regalando. Esposizione trasformatasi in una “mediaticità” che il rapper avverte come eccessiva intorno a lui.

“Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. E’ una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni”, ha confessato Fedez.

Fedez non ha mai nascosto di aver ricevuto minacce di morte, soprattutto dopo la gaffe del compleanno festeggiato al supermercato, e di essere stato sovente attaccato nei suoi affetti più cari, con gente che non avrebbe esitato a chiamare gli assistenti sociali per sottrarre il piccolo Leone alla custodia dei suoi genitori.

La dichiarazione pubblica della decisione presa è arrivata in concomitanza con il lancio del nuovo album di Fedez, “Paranoia Airlines”, che uscirà esattamente tra due mesi (il 25 gennaio 2019). Si tratta del primo album prodotto dopo la fine del sodalizio musicale con J-Ax.

E sul suo lavoro Fedez ha rivelato che si tratta di un lavoro che racconta la sua crescita lavorativa e umana: «È un disco introspettivo, molto vero, c’è tanto di me. Racconta di un passaggio di transizione sia musicale che personale. Sto facendo un lavoro su di me che voglio continuare a fare e di conseguenza racconto questo percorso dove emerge anche qualcosa del mio passato. Il titolo del disco mi rappresenta totalmente, rappresenta le mie paranoie. Sono fatto per il 10-20% di quelle. La mia paura più grande? Non sapere dove sto andando e per quale motivo”.

