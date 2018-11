Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi, Video risultati 24 novembre 2018

Il sei continua a farsi attendere e il jackpot del Superenalotto cresce ancora: nell’estrazione di oggi sabato 24 novembre 2018 sono benin palio ed è da molto che nessuno si aggiudica il massimo premio della lotteria più amata dagli italiani.

Ricordiamo come sempre come la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del SuperEnalotto di 1 su 622.614.630: secondo le statistiche, infatti, è più probabile precipitare a bordo di un aereo o di uscire con una super top model o di esordire in Serie A (o eventi analoghi: tutto, insomma, molto improbabile). Giocate quindi con estrema moderazione.

Rimanete collegati con noi per avere aggiornamenti live circa l’estrazione odierna, tanto del Lotto quanto del Superenalotto.

Estrazione Lotto 24 novembre 2018

BARI 37 70 35 85 13

CAGLIARI 29 7 85 44 10

FIRENZE 16 54 72 29 47

GENOVA 23 52 75 88 38

MILANO 55 57 81 21 5

NAPOLI 9 49 40 90 54

PALERMO 59 82 79 28 26

ROMA 6 19 2 3 8

TORINO 31 81 6 5 21

VENEZIA 62 12 66 21 84

NAZIONALE 83 63 7 19 64

Estrazioni Superenalotto 24 novembre

NUMERI VINCENTI: 30 68 77 38 63 80

Numero Jolly: 45

Numero SuperStar: 11

Il video dell’ultima estrazione:

