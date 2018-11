Meghan e Kate ai ferri corti: i Duchi di Sussex fanno i bagagli e abbandonano Kensington Palace

Screzi tra Meghan Markle e Kate Middleton

C’è maretta traAlmeno secondo voci sempre più insistenti stando alle quali la famiglia reale starebbe facendo i conti con un vero e proprio scontro interno tra duchesse che avrebbe già avuto come epilogo il programmato allontanamento del Duca e della Duchessa di Sussex, i quali avrebbero già fatto le valigie con destinazione Frogmore Cottage, nel parco del Castello di Windsor. Screzi, quelli tra Kate e Meghan, che si fanno sempre più insistenti e che potrebbero coinvolgere anche William e Harry, con il concreto rischio di intaccare il lorro buon rapporto.

La 37enne attrice con alle spalle un divorzio non piace alla moglie di William tanto da averlo spinto a discutere con il Duca di Sussex, arrivando alla conclusione che, per il bene di tutti, sia meglio ‘dividersi’. E così i neo sposi con il primogenito in arrivo (la nascita è prevista ad aprile) hanno fatto appello alla Regina Elisabetta che ha riservato loro la splendida residenza all’interno dei terreni del castello di Windsor, dove sei mesi fa la coppia è convolata a nozze. Nonostante il tempo trascorso insieme prima del matrimono nella Nottingham Cottage, che si trova nel complesso di Kensington Palace, le due cognate non sarebbero riuscite ad andare d’accordo, diverse per formazione e carattere, tradizionalista l’una e più ‘progressista’ l’altra tanto da adottare comportamenti giudicati inammissibili come scoprire le spalle o le gambe o non indossare i collant. Ma stando a quanto emerso, le prime discussioni sarebbero nate a cause dei modi dell’americana di trattare lo staff di corte, decisamente meno cortesi e gentili rispetto a quelli adottati da Kate e William.

Interviene la Regina Elisabetta

Stando a quanto riportato dai tabloid, Meghan Markle tempesterebbe di messaggi i cortigiani sin dalle 5 del mattino, facendo loro richieste di vario tipo e trattandoli come suoi servi fino al punto da inalberarsi nel caso in cui i suoi ordini non vengono rispettati in tempi celeri. Altra discussione sarebbe scaturita tra Meghan e la stilista di corte, scelta dalla Regina’, per il suo stile considerato dalla Markle troppo all’antica. I suoi modi considerati troppo bruschi avrebbero addirittura portato Elisabetta in prima persona ad intervenire per riprenderla. Fino all’inevitabile rottura tra duchi e duchesse.