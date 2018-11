Prove generali da Duca di Cornovaglia per William: il titolo arriverà quando Carlo sarà re

Il Principe William, secondo nella linea di successione al trono d’Inghilterra, diventerà ufficialmente Duca di Cornovaglia alla morte di Elisabetta II.

Le voci di una possibile abdicazione di Carlo d’Inghilterra in favore del suo primogenito si sono sempre rincorse e adesso ci sarebbe una prova in più che va contro questo scenario: il Principe William starebbe prendendo parte a degli incontri preparatori in vista dell’ascesa al trono del padre.

Carlo, quindi, sarebbe pronto a diventare regolarmente re all’indomani della dipartita della regina. A rivelare quello che sta succedendo alla corte dei Windsor è stato il Daily Star Online.

Prove generali da Duca di Cornovaglia per William, il Principe si prepara a rivestire il suo ruolo da erede

William d’Inghilterra e la moglie Kate, alla morte della regina, diverranno ufficialmente i Duchi di Cornovaglia. In qualità di erede al trono, il primogenito di Carlo e Diana (già Duca di Cambridge) erediterà una proprietà che gli fornirà un reddito pari a un miliardo di sterline.

Niente trono, dunque, per William. Non ora. Sarà Carlo ad ereditare lo scettro dalla madre e non vi sarà alcuna abdicazione. Le prove di questo starebbero nel fatto che già da tempo William starebbe prendendo parte alle riunioni che riguardano le questioni de Ducato. L’incontro più recente si è tenuto il mese scorso, a Clarence House.

Questa teoria è surrogata dalle rivelazioni che Charlie Proctor, direttore di Royal Center, ha fatto ai microfoni del Daily Star Online: “Come da tradizione, quando il Principe Carlo salirà al trono, William e Kate diventeranno il Principe e la Principessa del Galles, il che significa che William assumerà ulteriori incarichi per assistere il sovrano. Proprio come il principe Carlo si prepara a diventare re, William si sta già preparando a diventare Principe del Galles e pronto per i compiti e le responsabilità che dovrà affrontare (…)”.

E poi ancora: “Penso che sia importante dire che proprio come suo padre, William si stia preparando a diventare re. Non c’è alcuna possibilità che William sia Principe di Galles per più di 60 anni. Come tale, deve anche imparare perché il suo tempo di salire al trono potrebbe arrivare prima piuttosto che dopo (…)”. Ammettendo che, com’è ovvio che sia, il regno di Carlo non durerà a lungo come quello della madre e che William potrebbe diventare re prima del previsto.

