Quattordicenne precipita dal sesto piano e muore, tra le ipotesi il suicidio o un selfie estremo

Tragedia a Roma, in zona Ostiense, nella mattinata di oggi. Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere precipitata dal sesto piano del palazzo dove abitava insieme ai genitori. Il padre e la madre della vittima non avrebbero sentito nulla: hanno dichiarato che, in quel momento, stavano ancora dormendo.

La dinamica dei drammatici fatti è tutta da chiarire. Non si comprende se la ragazza abbia compiuto l’insano gesto con lo scopo di togliersi la vita o se si sia trattato di un incidente, avvenuto mentre tentava di scattare un selfie estremo.

Quattordicenne precipita dal sesto piano e muore, il corpo della giovane ritrovato con il cellulare in mano

Una ragazza di 14 anni è morta oggi a Roma, in zona Ostiense, dopo essere precipitata dal sesto piano della palazzina dove viveva, sita in via della Villa di Lucina. Il corpo della giovane è stato trovato da un passante, che ha allertato i soccorsi, intorno alle ore 09:30.

Completamente ignari di tutto i genitori della vittima, che stavano ancora dormendo nel momento in cui il dramma della figlia si stava consumando. A far pensare ad un movente diverso rispetto a quello del suicidio è stato il cellulare della vittima, ritrovato nella mano della giovane.

Probabile, quindi, o che la ragazza abbia ricevuto una notizia spiacevole (tanto da spingerla a desiderare di morire) o che abbia tentato di fotografarsi in una posizione estrema, finendo accidentalmente per precipitare giù. Saranno le indagini che seguiranno ad approfondire la questione.

(Foto d’archivio)

Maria Mento

