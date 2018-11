Creati i primi esseri umani con DNA modificato? L’esperimento shock di uno scienziato orientale

Uno scienziato cinese avrebbe trovato il modo, tramite un apposito macchinario, di modificare in laboratorio il codice genetico contenuto nel DNA umano.

L’esperimento dello studioso si sarebbe tradotto nella creazione dei primi esseri umani con DNA modificato: si tratterebbe di due gemelline che- grazie a questa sensazionale scoperta- saranno immuni al virus dell’HIV. Le gemelline in questione, stando a quanti si apprende, sono venute alla luce il mese scorso.

Creati i primi esseri umani con DNA modificato, i risultati dell’esperimento alla Southern University of Science and Technology di Shenzhen

L’esperimento che avrebbe permesso di creare i primi esseri umani con DNA modificato sarebbe stato condotto dallo scienziato cinese He Jiankui , originario di Shenzhen, per mezzo di un macchinario capace di riscrivere il codice genetico.

I risultati conseguiti sono tutti contenuti in un documento custodito presso la locale Southern University of Science and Technology. Il testo specifica che il comitato etico ha espresso il suo parere favorevole affinchè lo studio avvenisse. La rivista scientifica Massachussets Institute of Tecnology ha reso noto il documento.

Com’è stato condotto lo studio, nello specifico? He Jiankui ha rivelato di aver agito sugli embrioni fecondati da sette coppie, modificandone il codice genetico.

Nello studio sarebbe stata utilizzata la tecnica di genoma-editing, attualmente non legale negli Stati Uniti d’America perchè trattasi di procedura che potrebbe danneggiare altri geni (nel caso di cambiamenti genetici ereditati dai posteri). Lo stato delle cose è stato confermato da uno studioso statunitense che avrebbe preso parte alla sperimentazione.

Dalla modifica del codice genetico dei sette embrioni fecondati sarebbero nate, il mese scorso, due gemelline: le prime, al mondo, ad essere immuni al virus dell’HIV. Stiamo parlando dell’unico embrione, tra quelli disponibili, ad aver dato vita ad una regolare gravidanza.

Un esperimento assolutamente innovativo, capace di aprire le porte ad altri studi che potrebbero- ad esempio- rendere immuni le future generazioni da diverse malattie o debellarle del tutto. Il senza tralasciare una certa dose da parte dei più scettici: quanto è giusto, dal punto di vita morale, che la medicina e la sperimentazione si spingano così in là?

(Immagine di repertorio)

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews