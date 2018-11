Da attore a lavapiatti in un ristorante: la “caduta” di Niccolò Centioni, ex de I Cesaroni

È stata una delle serie televisive italiane più longeve ed amate, specialmente dai più giovani, e adesso- anche se da qualche anno la sua produzione è stata interrotta- è ancora possibile trovarne in onda le repliche.

Stiamo parlando de I Cesaroni, la serie ambientata nel quartiere romano della Garbatella e che tanta fortuna ha portato ad una delle sue protagoniste femminili: Alessandra Mastronardi.

Ma se è vero che quest’ultima, da quell’esperienza in avanti, non si è più fermata macinando un successo dopo l’altro, lo stesso non si può dire per il suo ex collega Niccolò Centioni.

Niccolò Centioni non lavora più in televisione: Rudy de I Cesaroni ha raccontato la sua vicenda a Barbara D’Urso

Niccolò Centioni non lavora più in televisione ed il suo rammarico per quanto gli è accaduto sembra essere tanto. Sull’ex attore, che ne I Cesaroni interpretava Rudy (figlio minore di Giulio Cesaroni, il personaggio interpretato da Claudio Amendola), è calato il sipario.

Ha provato a rimanere nel mondo della televisione ma non è più riuscito a trovare uno spiraglio aperto. Così, si è ritrovato suo malgrado a lavorare come lavapiatti. Il volto noto di Canale 5 ha affidato le sue confessioni a Barbara D’Urso, che domenica lo ha ospitato a Domenica Live.

Per Niccolò Centioni, oggi 25enne, una partecipazione a Pechino Express, poi il “deserto”, come è stato lui stesso ad affermare. Il giovanissimo attore non è più riuscito ad inserirsi nel mondo che lo ha accolto a soli 7 anni e si è trasferito a Londra. Qui, grazie a suo fratello maggiore, è riuscito a trovare un lavoro da lavapiatti in un ristorante.

“Non voglio denigrare il lavoro che sto facendo adesso, ma il mio sogno è tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Faccio il lavapiatti, altre volte lo chef, un po’ di tutto. Insomma mi do da fare. L’esperienza in Inghilterra è utile perché ho migliorato molto la lingua. Ma vorrei tornare in tv (…)”, ha dichiarato il fu Rudy Cesaroni, che spera di poter presto tornare a coltivare la recitazione, la sua vera passione.



Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews