È morto il grande regista Bernardo Bertolucci. Aveva 77 anni ed era malato da tempo 

È morto Bernardo Bertolucci, aveva 77 anni

Se ne va il grande regista italiano Bernardo Bertolucci, autore di molti capolavori che gli sono valsi numerosi riconoscimenti. Il regista, 77 anni, era malato da tempo e si è spento a Roma a causa della malattia.

Primogenito di Attilio Bertolucci, poeta, lavora nel mondo del cinema come assistente di Pier Paolo Pasolini, che il caso volle suo vicino di casa.

Dopo aver lavorato sul set del film Accattone e aver conosciuto Adriana Asti, che sposò, cominciò a fare cortometraggi.

I capolavori di Bertolucci, provocatorio regista

Numerosi i capolavori di Bertolucci che sono entrati a pieno titolo nella storia del cinema, come il suo indimenticabile Ultimo Tango a Parigi e la scandalosa scena di sesso a base di burro. Nel 1972 quel film fece davvero scandalo, perché molto provocatorio per i tempi. Il regista dovette anche affrontare una sentenza per ‘offesa al pudore’ e perse i diritti civili per cinque anni.

Bertolucci vinse l’Oscar come migliore regista e per la Migliore Sceneggiatura non Originale nel 1988 per L’Ultimo Imperatore, pellicola che fece incetta di premi (ben 9 Oscar). Fra gli altri film, Il Conformista, Io ballo da sola, Novecento, Il té nel deserto, Piccolo Buddha, The Dreamers, Io e te.

Tanti, poi, i premi alla carriera di Bertolucci, come per esempio il Leone d’Oro nel 2007, alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia; la Palma d’Oro nel 2011, al Festival di Cannes. Il regista aveva anche ottenuto onorificenze della Repubblica. Era infatti Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e Medaglia d’oro per i benemeriti della cultura e dell’arte.

