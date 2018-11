Lunedì 26 novembre: stasera in Tv Nero a meta’, Grande Fratello Vip, Brick Mansions e Agente 007 – La spia che mi amava

Cosa andrà in onda stasera in tv, 26 novembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 26 novembre 2018 in prima e seconda serata. Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2018. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto, spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Per il terzo anno consecutivo al timone del programma Ilary Blasi.

Stasera in TV, lunedì 26 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Nero a meta’

23:40 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Criminal Minds – Annientatore – Ultimo respiro

23:40 – Night Tabloid

Rai 3

21:15 – Report

23:10 – Prima dell’alba

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:32 – L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2018

00:30 – X – Style

Italia 1

21:25 – Brick Mansions

23:20 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

La 7

21:15 – Body of proof

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Agente 007 – La spia che mi amava

23:45 – Soldato Jane

Iris

21:00 – The Unsaid – Sotto silenzio

23:21 – Cellular

Cielo

21:15 – Tutti per uno

23:15 – Baise moi

Stasera in TV, lunedì 26 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Brick Mansions (Italia 1): A Detroit, in un futuro prossimo, il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto chiamato Brick Mansions, controllato da Tremaine, il piu’ potente signore della guerra della citta’. Lino, virtuoso ex galeotto, e’ determinato nel voler porre fine allo strapotere di Tremaine. Quando Tremaine rapisce Lola, la tosta ragazza con cui Lino ha una storia, a lui non resta altra scelta che far coppia con Damien, un agente sottocopertura…