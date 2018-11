L’unico donatore di midollo trovato per il piccolo Alex s’è tirato indietro: donerà il papà 

Donatore per Alex trovato, ma si tira indietro

Dopo una grande gara di generosità per il piccolo Alex, la doccia fredda. Alessandro Maria Montresor è il piccolo veronese di 18 mesi affetto da una grave malattia genetica e in attesa di un donatore compatibile di midollo. 30mila persone si sono fatte mappare per verificare se fossero compatibili per donare. Uno solo lo era, ma si è tirato indietro.

Donerà il padre del bambino

Tutta Italia si era mossa per trovare al bimbo un donatore di midollo prima che il farmaco che ora lo tiene vivo scada, cioè prima del 30 novembre. Infatti ilche lo sta tenendo in vita scadrà, facendo scemare il suo effetto, a fine novembre. Une si è tirato indietro, lasciando i genitori nella disperazione.

Un altro donatore non italiano è stato trovato, ma è disponibile solo da metà gennaio. “Tale tempistica purtroppo è incompatibile con la malattia del nostro bimbo” spiegano i genitori. Il bimbo ha bisogno di un trapianto prima possibile.

Il piccolo sarà trasferito dal dal Great Ormond street di Londra all’ospedale Bambino Gesù di Roma, ospedale che ha dato la disponibilità per l’uso di una tecnica innovativa. In assenza di un donatore compatibile, la tecnica usa le cellule staminali prelevate dal midollo di uno dei due genitori, il padre.

Al Bambino Gesù di Roma proveranno questa tecnica che, si spera, potrà supplire all’assenza di un donatore di midollo per il piccolo.

