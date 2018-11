Michele Bravi, nessuna inversione nell’incidente mortale. “Stava svoltando a sinistra”

Michele Bravi, nessuna inversione di marcia

Per l’avvocato difensore, Michele Bravi non avrebbe fatto inversione di marcia. Il legale del cantante è intervenuto per prendere le difese dell’artista, che ha dovuto subire in questi giorni insulti molto violenti sui social dopo quanto accaduto nella serata di giovedì.

Come ormai noto, Michele Bravi è stato protagonista di un terribile incidente stradale , che ha causato la morte di una donna. Manuel Gabrielli, avvocato del giovane cantante, ha precisato che a provocare l’incidente non è stata un’inversione di marcia da parte del suo assistito.

Stando all’avvocato Gabrielli, infatti, Michele Bravi stava semplicemente svoltando a sinistra per entrare in un passo carraio.

“Michele è dilaniato dal dolore”

“Le vere ferite le ha però dentro di sé — ha aggiunto il legale del noto artista — È dilaniato dal dolore, non si toglie dalla testa quel momento”.

Anche lo staff di Michele Bravi ha reso pubblica una nota in riferimento al tragico incidente. “Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro – ha scritto lo staff – In questo momento nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati. Vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: