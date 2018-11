Elon Musk: dopo SolarCity, Tesla e Spacex, prossimo obiettivo… Marte !

Se per la rivista statunitense Forbes a gennaio 2018, con un patrimonio di 20.9 miliardi di dollari, Musk risulterebbe 53esimo nella lista degli uomini più ricchi al mondo, al pensiero di molti potrebbe risultare come un “folle intrepido” .

Dopo i guai giudiziari e le accuse di frode dalla Sec, che hanno portato il titolo ad affondare in borsa, l’imprenditore 47enne sudafricano si è concesso ad Hbo, emittente statunitense, alla quale avrebbe dichiarato di avere il 70% di possibilità di trasferirsi a Marte, con tutte le conseguenze e rischi che ciò comporterebbe.

Lo farebbe per salvare l’umanità, altrimenti costretta a catastrofi sulla terra. Ma, a detta di Musk, Marte non ospiterebbe più di 1 milione di persone, ed un eventuale trasferimento richiederebbe tantissimo lavoro al fine di rendere vivibile ed ospitabile il pianeta, in quanto le risorse naturali non sono facilmente reperibili.

Malgrado tutto, il presidente di SolarCity ha l’ambizione di offrire questa possibilità al pubblico entro i prossimi trent’anni, e le spese per un biglietto di ‘solo andata’ si aggirerebbero sui 200 mila dollari, nonostante lui rifiuti l’idea che solo i più ricchi ne possano beneficiare. Tuttavia, entro già il prossimo anno spererebbe di inviare un’astronave su Marte e costruire una colonia per contrastare “il rischio di estinzione umana” che teme possa accadere non a causa di armi nucleari, ma per via dell’intelligenza artificiale