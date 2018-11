Sempre guai per Fabrizio Corona. Dopo le risse in tv, la Procura: “Torni in carcere”

Non c’è pace per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, si sa, è ancora il re delle provocazioni e quando si pronuncia il suo nome ci sono mai gossip “scontati” o privi di interesse. La notizia, stavolta, riguarda però i guai giudiziari che l’ex marito di Nina Moric continua a trascinarsi appresso.

Nello specifico, Corona avrebbe violato più volte i termini stabiliti per l’affidamento terapeutico in prova di cui sta beneficiando e forse dovrà tornare dietro alle sbarre di una cella. Si attende il responso della Procura.

Fabrizio Corona deve tornare in carcere? La denuncia arriva dall’Avvocato Generale Nunzia Gatto

Fabrizio Corona, in diverse occasioni, è venuto meno al rispetto delle regole dell’affidamento terapeutico in prova in virtù del quale può scontare ciò che rimane della sua pena fuori dal carcere. Proprio per questo motivo l’ex re dei paparazzi deve tornare in prigione.

L’accusa arriva da Nunzia Gatto, Avvocato Generale, che ha presentato le sue richieste ai giudici del Tribunale di Sorveglianza. La Procura, nei prossimi giorni, dovrebbe dare il suo parere positivo o negativo.

Sono diverse le prove che l’Avvocato ha presentato in aula per sostenere la sua tesi. Tra queste anche la visione del video della lite che ha visto Fabrizio Corona contrapporsi ad Ilary Blasi, nel corso dell’incontro chiarificatore con la ex fidanzata Silvia Provvedi avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Tra le violazioni imputate a Fabrizio Corona anche la frequentazione di un pregiudicato, l’utilizzo dei social in un periodo nel quale gli erano vietate e la mancata richiesta di permessi per allontanarsi da Milano dopo le ore 23:00.

Tutto unitamente al fatto che le varie risse televisive in cui Corona è rimasto invischiato non possono rientrare nel concetto di “attività lavorativa” precedentemente espresso in sede di giudizio. L’ex re dei paparazzi, intanto, si dice fiducioso in un riscontro a lui positivo da parte della Procura.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews