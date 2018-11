Chi è Gemitaiz, il rapper che non ci sarà alla manifestazione di Piazza del Popolo di Salvini?

Non dovrebbe esserci la necessità di un articolo del genere ma siccome siamo certi che non sono pochi quelli che staranno cercando ‘Chi è Gemitaiz?’ in questo momento vi rispondiamo noi di seguito, sperando di intercettare gli italiani di buona volontà che ancora cercano su Google.

Chi è Gemitaiz?

Si è trovato ad essere – suo malgrado – strumento dela propaganda di Matteo Salvini, che lo ha turato in ballo sui suoi social

E’ Gemitaiz, rapper nato a Roma nel 1988, noto per gli extrabeat, per una saga di mixtape terminata nel 2016 dopo 7 capitoli (‘Quello che vi consiglio’, poi divenuto semplicemente ‘QVC’) e per un lungo sodalizo con un altro mc, MadMan.

Il suo ultimo album ‘Davide’ ad aprile (a ridosso dell’uscita) è stato in testa alle classifiche degli album più venduti secondo la FIMI e l’omonimo singolo ha 26 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Non esattamente un ignoto, insomma (potreste chiedere ai vostri figli / nipoti se lo conoscono. Non è un affronto chiedere anche ai propri cari oltre che a Google).

In passato Davide De Luca – questo il nome del rapper – s’era esposto sui social contro Salvini e il ministro, o il suo staff chissà, che non ha memoria corta ha deciso di tirarlo in ballo – assieme a Salmo (altro rapper, attualmente al numero uno degli album più venduti) – per propagandare l’evento del 8 dicembre a Piazza del Popolo.

Scenderà in piazza la Lega, ma Davide non ci sarà (come Juncker e Renzi: un parterre di nemici molto variegato).

Ad occhio e croce, non pare fregargliene più di tanto.

E così, dopo una prima Story in cui reagisce alla notizia (mostrandosi del tutto indifferente), ha deciso di postarne un’altra in cui sottolinea di avere un numero maggiore di follower. Uno smacco social, per il vicepremier che ai social ci tiene.