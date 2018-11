La mucca è troppo grande per finire… sulla brace. Ma non è la più alta di sempre

Mucca troppo grossa, non andrà al macello

Una mucca alta quasi due metri e pesante come una macchina è stata ritenuta troppo grossa per finire… sulla brace. Knickers, questo il nome della mucca, ha un peso enorme ed è alta quasi quanto la leggenda del basket NBA, Michael Jordan.

Grazie alle sue dimensioni gigantesche, la super mucca riesce a vivere le sue giornate girovagando per i campi dell’Australia Occidentale piuttosto che essere mandata al macello.

La mucca ha circa sette anni. Il proprietario, il coltivatore di bestiame Geoff Pearson, ha detto al quotidiano locale Perth Now che la dimensione di Knickers potrebbe persino salvargli la vita, dato che è troppo grande per il macello locale. A riportarlo è il sito “DailyMail”.

Ma la mucca non è la più alta di sempre

Geoff ha inoltre dichiarato che Knickers “è troppo pesante, non sarei in grado di passare attraverso un impianto di lavorazione, quindi penso che vivrà per sempre felice e contenta”.

Geoff – che ha circa 20.000 capi di bestiame – ha rivelato che il gigante riscuote anche un grande successo con gli altri bovini, che lo seguirebbero a centinaia.

Molti dei bovini sono Wagyu e sono di colore marrone scuro, quindi Knickers si distingue ancora di più per via del suo colore. La taglia media di una mucca per tutte le razze è di 630 kg.

Tuttavia, nonostante le sue dimensioni giganti, Knickers non è la mucca più alta mai registrata. Secondo il Guinness Book of World Records, il record mondiale per il bovino più grande è 2267 kg, mentre quello più alto nel libro dei record è di poco superiore ai due metri.

