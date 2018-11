Foto hot di un maresciallo online

Una storia di scandali in divisa, foto hot trapelate nel web e trasferimenti veloci per mantenete sotto controllo la fuga di notizie. Come raccontano alcuni dei maggiori giornali nazionali, una donna, maresciallo dei carabinieri, è stata trasferita dopo che sono circolate online alcune sue foto hot.

Nelle foto si vede la donna in compagnia di un’altra ragazza, con la quale mima un bacio. In altre, la donna è in biancheria intima ed in pose provocatorie ed ammiccanti. Foto private, che non si capisce come sono uscite online. La donna ha subito cancellato il suo profilo Facebook. Secondo la sua difesa, però, non è stata lei a diffondere quelle foto.

Foto circolate online, vendetta o hacker?

La donna difende anche l’amica che ha fatto le foto con lei: “E’ un’amica conosciuta in palestra, non mi risulta che abbia attività poco chiare, abbiamo fatto quelle foto nell’ambito di uno scherzo tra noi”.

Ora come ora il comando generale dei Carabinieri sta verificando la cosa. Sta cercando di capire come quelle foto possano essere finite online, e non si tralascia neppure l’ipotesi per cui la donna possa essere coinvolta in giri poco chiari.

Profilo hackerata, vendetta di un ex, o qualcuno che vuole chiarire che la donna è coinvolta in giri poco chiari? O una semplice leggerezza del maresciallo? Fra l’imbarazzo generale, la ragazza ha dovuto cambiare caserma.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews

Le foto – censurate, come è possibile reperire online su diversi altri siti – della marescialla dei Carabinieri che stanno facendo il giro del web