Martedì 27 novembre 2018: stasera in tv Il segreto, Hachiko, Le Iene e Into the Wild

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 27 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 27 novembre 2018 in prima e seconda serata. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa e, a rotazione, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Stasera in TV, martedì 27 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – L’amica geniale – Le bambole

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Il Ristorante degli Chef

23:25 – Alle Origini della Bontà

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:32 – Le pagine della nostra vita

Canale 5

21:21 – Hachiko

23:16 – Matrix

Italia 1

21:25 – Le Iene Show

01:11 – I Griffin – Il taglio piu’ crudele

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Celebrity Master – Chef Italia Ep. 1

22:45 – Celebrity Master – Chef Italia Ep. 2

00:00 – X Factor 2018

Iris

21:00 – Sfida nella valle dei Comanche

23:53 – Terra di confine – Open Range

Cielo

21:15 – Into the Wild – Nelle terre selvagge

23:45 – Le ragazze dell’est – Tra sogno e realtà

Stasera in TV, martedì 27 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Hachiko (Canale 5): Parker è un professore universitario, tutti i giorni prende un treno che lo porta a lavoro. Un giorno nella stazione trova un cucciolo di Akita, una razza di cane molto bella e lo porta a casa. Il cane e il professore diventano inseparabili e il cane lo accompagna tutti i giorni alla stazione e aspetta fedelmente che ritorni.

Sfida nella valle dei Comanche (Iris): Lo sceriffo di Comanche Creek e’ in combutta con una banda di feroci banditi. Un agente federale si finge fuorilegge e si fa arrestare per sgominare la gang mentre un suo collega lo tiene d’occhio da lontano. Purtroppo pero’ quest’ultimo viene ucciso.