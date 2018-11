Salvini show: sulle ruspe per demolire le ville dei Casamonica. E loro lo minacciano: “Ti spariamo”

Salvini sulla ruspa per demolire le ville dei Casamonica

Matteo Salvini aveva promesso di usare la ruspa contro i clandestini e anche contro i mafiosi. E ha mantenuto plasticamente la promessa salendo su una ruspa in via Roccabernarda a Roma, dove è in corso la demolizione delle ville dei Casamonica.

Ha voluto, simbolicamente, azionare la ruspa che demolirà le ville abusive, costruite sull’acquedotto romano, della famiglia malavitosa. Al loro posto sorgerà un giardino per bambini.

“Oggi salirò sulla ruspa, simbolicamente mi piacerebbe farlo perché la gente ha voglia di legalità, ha voglia di regole, ha voglia di sicurezza. Quindi compito del ministro dell’Interno è fare di tutto perché così sia”.

“Ruspare la villa di un mafioso qualcosa per cui vale la pena fare il ministro” ha commentato Salvini.

Anche Zingaretti, governatore del Lazio, concorda. “Non è una parentesi per farsi fotografie, ma è una politica che sta migliorando la vita di tanti quartieri. Abbiamo iniziato tanti anni fa e non ci fermeremo mai”.

“Mi hanno detto che mi sparano. Ma io sono di coccio”

Non sono mancate le polemiche di chi ha parlato di ‘spettacolarizzazione’, ma Salvini ha risposto: “Questo è un bel segnale che arriva in tutta Italia, spero che le tv mandino l’abbattimento della villa milionaria costruita dai mafiosi”.

Salvini è stato minacciato per aver preso nettamente posizione contro i Casamonica. “Questi signori hanno detto che ‘mi sparano’, io gli ho detto che se pensano di intimorire qualcuno hanno scelto la persona sbagliata. ‘So de coccio’, chi mi conosce lo sa” racconta Salvini ai giornalisti. Per poi aggiungere: “Gli ultimi che mi spaventano sono proprio i Casamonica. Villa per villa, negozio per negozio, auto di lusso per auto di lusso, portiamo via tutto quello che è stato accumulato con la delinquenza”.

