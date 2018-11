8 dicembre, la Lega a Piazza del popolo: quanti italiani riuscirà Salvini a portare in piazza?

8 dicembre 2018 a Piazza del Popolo a Roma scende in piazza la Lega: quante persone potranno esserci?

In occasione dell’Immacolata, a Roma, scende in piazza la Lega di Matteo Salvini, come annunciato dallo stesso leader del Carroccio lo scorso ottobre.

Al motto che ha contraddistinto la passata campagna elettorale e rappresenta a tutti gli effetti la tag line del partito – ‘Prima gli italiani’ – i militanti leghisti si riuniranno presso una delle piazze principali della Capitale, a partire dalle 12.

Sono previsti militanti della Lega da ogni parte d’Italia (d’altra parte, non è più Lega Nord) e ci si chiede quanta gente potrà portare in piazza Matteo Salvini, in questa insolita manifestazione: se di norma scendono in piazza le opposizioni per protestare contro il Governo in carica, stavolta è uno dei componenti del Governo a scendere in piazza.

Piazza del Popolo, quante persone ci saranno?

In passato, manifestazioni analoghe hanno visto la piazza più o meno gremita: lo scorso settembre, il PD dichiarava che a Piazza del Popolo erano accorsi in 70.000. Tornando indietro di oltre un decennio, quando al Governo c’era Prodi, il Popolo della Libertà scendeva in piazza e dichiarava in piazza due milioni di persone.

In un post del 2010, un blogger ha fatto chiarezza sulla capienza di piazza del popolo, dimostrando che in Piaza del Popolo non possono entrare più di 68.400 persone:

“per un calcolo della superficie e della capienza, il limite preso di misura è un numero di 4 persone/mq, Piazza del Popolo ha una metratura di di 17.100 mq con una capienza massima e teorica di 68.400”.

Quanti italiani riuscirà a portare in piazza stavolta Salvini, adesso che i sondaggi che danno la Lega primo partito d’Italia e con le europee pressoché alle porte?

(Nella foto, leghisti a Pontida)