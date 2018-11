Alessandra, uccisa dall’auto dell’ex: ecco a quanto è stato condannato. La madre tenta il suicido 

Investita dall’ex, lui condannato a 4 anni

La sentenza per l’omicidio di Alessandra Madonna, una 24enne di Melito che è stata travolta ed uccisa dall’auto dell’ex fidanzato Giuseppe Varriale, è giunta. Il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha condannato il ragazzo a 4 anni di reclusione, quando il pm aveva chiesto 30 anni per omicidio volontario.

Alessandra era morta trascinata ed uccisa dall’auto del suo ex. Secondo la versione di lui, i due avrebbero avuto un litigio e lui avrebbe troncato la relazione. Poi sarebbe ripartito in macchina, a ‘velocità ridotta’, sostiene. Non si sarebbe accorto che Alessandra era aggrappata alla vettura. Quando ha sentito un tonfo, è sceso e ha visto la ragazza in un lago di sangue; l’ha caricata in auto e portata in ospedale dove è morta.

La Procura però non aveva creato a questa versione. Aveva ipotizzato il dolo eventuale, cioè che Giuseppe si fosse reso conto che Alessandra stava venendo trascinata dall’auto e non avesse fatto nulla per impedirlo. Tuttavia la sentenza del Gip ribalta questa versione, diminuendo le responsabilità di Giuseppe, ritenendo che si sia trattato di un incidente.

La madre di Alessandra tenta il suicidio

Una sentenza, questa, che lascia insoddisfatta la famiglia della vittima che l’ha definita scandalosa. ‘L’hanno uccisa due volte’ ha detto un familiare. La mamma di Alessandra, Olimpia, ha perfino minacciato di gettarsi da un balcone di una stanza del tribunale.

“Questa non è giustizia, deve venire il magistrato qui e mi deve chiedere scusa. Io mi butto” ha urlato la donna, salvata da un giornalista. “Io mi butto, 4 anni e 8 mesi gli hanno dato, neanche a una bestia” urlava la madre.

Dopo la lettura della sentenza, la famiglia di Alessandra si è scagliata contro il giudice.

