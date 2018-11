Choc a scuola a Pordenone: “Mia figlia non fa ginnastica con i maschi, siamo musulmani” 

“Mia figlia non farà ginnastica con i maschi”

Choc a Pordenone, dove una. A motivare questa richiesta, non un problema fisico, ma solamente il fatto che i genitori – intransigenti musulmani –

I due genitori non vogliono che la figlia frequenti una classe mista, dove maschi e femmine fanno ginnastica assieme. Ovviamente, questa richiesta non potrà essere soddisfatta per il semplice fatto che nessun bambino può sottrarsi alle ore di lezioni curricolari.

Storie di auto-emarginazione

Ma per la coppia di genitori dalla visione stretta, quello che in un paese occidentale è la normalità (bambini e bambine che vanno a scuola assieme) diventa un problema. Almeno, lo diventa durante le lezioni di educazione fisica, dato che per le altre lezioni i genitori non hanno dato problemi, anche se la classe è sempre mista.

Sarà la supposta promiscuità di lasciare maschi e femmine a contatto nella palestra mentre si allenano? O il fatto che in palestra si indossano pantaloni corti e magliette a manica corta? Qualsiasi sia il motivo, non si può più ignorare che esiste una parte di famiglie che magari vivono sul territorio da tempo ma che non hanno intenzione di condividere i valori basilari della società occidentale. Come ricorda Simonetta Polmonari, rappresentante dei presidi del Pordenonese, i casi stanno aumentando. Come aumentano anche le bambine che arrivano a scuola strette nel velo.

Si tratta di casi che riguardano ‘soprattutto le scuole medie’, ricorda la Polmonari. E nei temi scolastici scritti dalle bambine, emergono delle brutte storie di emarginazione volute proprio dai loro genitori, che non le lasciano frequentare i ragazzi e le ragazze italiane. E neppure fare i compiti assieme nel pomeriggio. “Non possono partecipare alle attività extrascolastiche del pomeriggio, non sono autorizzate dalle famiglie a partecipare alle gite”. E la scuola non può farci niente.

