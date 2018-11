Flavia Vento e Roger Garth, che lite a Pomeriggio Cinque: “Ti sei fatta tutti”

Flavia Vento e Roger Garth, che lite!

Grandissimo imbarazzo nello studio di Pomeriggio Cinque. Durante il programma condotto da Barbara D’Urso si è scatenata una discussione con toni fin troppo accesi tra Flavia Vento e Roger Garth, con quest’ultimo che non le ha mandate a dire nei confronti dell’ex soubrette.

Come noto, Flavia Vento da qualche tempo a questa parte non perde occasione di far presente il suo “voto di castità”, ma nello studio della D’Urso è intervenuto Roger Garth a ricordarle il suo passato.

Parlando della possibile frequentazione con Biagio D’Anelli, Roger Garth ha tenuto a precisare che “non si tratta certo del primo, e non sarà nemmeno l’ultimo”, sottolineando come la Vento abbia avuto diversi flirt, anche piuttosto noti.

Barbara D’Urso critica le parole di Garth

Parole che non sono affatto piaciute all’ex soubrette, che ha subito replicato a Garth: “Io non sopporto chi offende altri senza conoscerli“, ha detto la Vento, scatenando la controreplica.

“Ma dai, stai facendo la casta, non è credibile che lo fai adesso che sono 20 anni che ti sei fatta tutto un palinsesto televisivo!”. Parole fortissime, che hanno fatto calare il gelo nello studio di Pomeriggio Cinque: anche la D’Urso ha bollato come “offensivi” i termini utilizzati da Garth.

