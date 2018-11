Maradona, intervista shock post partita: interpellato dai giornalisti, non riesce quasi a parlare – VIDEO

Dallo scorso settembre è l’allenatore dei Dorados di Sinaloa, club messicano di seconda divisione, attualmente in corsa per la promozione nella Serie A messicana.

Nonostante il ruolo non di primissimo piano Diego Armando Maradona continua a far parlare di sé, come usa fare da oltre 40 anni (quando scendeva in campo con la dieci sulle spalle ed uno dei sinistri più incantatiche il gioco del pallone abbia mai visto).

Stavolta a dare da parlare è l’intervista post partita dopo il match contro il Juárez (gara giocata domenica che ha visto il Juárez imporsi per 1-0 ma i Dorados passare il turno grazie alla vittoria dell’andata per 2-0).

Interpellato dai giornalisti di ESPN, Diego Armando Maradona ha più di una difficoltà ad esprimere il proprio pensiero: sbiascica, balbetta, perde il filo del discorso per diversi secondo, appare rallentato.

Sul web, inutile dirlo, sono fioccate le ipotesi sul perché di queste condizioni non proprio ottimali.

Noi evitiamo alcuna illazione, limitandoci a proporvi di seguito il video

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews