Mercoledì 28 novembre 2018: stasera in tv Indovina chi viene a natale, Harry Potter e i doni della morte 40 Days and Nights – Apocalisse finale e Profumo – Storia di un assassino

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 28 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 28 novembre 2018 in prima e seconda serata.

Rai 1

20:30 – Calcio – Champions League – Tottenham Vs Inter

23:45 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – L’ispettore Coliandro – Il Ritorno 3 Vai col liscio

23:20 – The Startup

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:10 – Piccole luci

Canale 5

21:21 – Indovina chi viene a natale

23:21 – Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:27 – Harry Potter e i doni della morte

00:20 – Riverdale – Giorni perduti

La 7

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Narcos, Italia

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – X Factor 2018

00:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Parco del Pollino

01:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

Cielo

21:15 – 40 Days and Nights – Apocalisse finale

23:15 – Sex Mundi

Iris

21:00 – Profumo – Storia di un assassino

23:58 – Carnage

Stasera in TV, mercoledì 28 novembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Indovina chi viene a natale (Canale 5): E’ Natale. Giulio (Diego Abatantuono) e Marina (Angela Finocchiaro), una coppia di imprenditori, attende l’arrivo dei famigliari acquisti e non, nel loro cottage innevato per trascorrere le vacanze natalizie tutti insieme. Sembra l’occasione giusta per…