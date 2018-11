Chuck Norris incontra Viktor Orbàn e gli mostra il suo supporto – VIDEO

Per la serie ‘la coppia che non ti aspetti’, questo è uno di quegli incontri ai quali mai avremmo pensato di assistere. Chuck Norris, famosissimo attore ed artista marziale, ha incontrato, a Budapest, il premier ungherese Viktor Orbàn.

Approfittando della sua partecipazione ad un evento di beneficenza della chiesa battista magiara, il protagonista di ‘Walker Texas Ranger’ ha fatto visita ad Orbàn per mostrargli tutto il suo supporto. L’incontro, ovviamente, è stato prontamente filmato e postato, in men che non si dica, sulla pagina Facebook dello stesso premier.

Come dimostra la prova video, che vi proponiamo in fondo all’articolo, i due non si sono risparmiati in slanci di reciproca stima ed affetto e, tra un convenevole e l’altro, non hanno fatto mistero di essere “legati” da una profonda simpatia.

“Rotto il ghiaccio”, subito dopo i saluti di rito, i due, insieme anche alla moglie di Norris, hanno fatto un tour in macchina, durante il quale Orbàn ha dichiarato:

Io sono un lottatore di strada, non vengo dall’élite, ma da un paese a 40 km da qui.

Successivamente, hanno visitato un centro di addestramento delle unità antiterrorismo. A tal proposito, Nurris, ha tenuto a precisare:

Ho visto addestramenti in tutto il mondo, ma questo è il migliore che io abbia mai visto.

L’incontro si è concluso con un abbraccio e con la promessa di essere ‘amici per sempre’. Chissà se Norris apprezzerà anche le misure politiche del nostro vice Premier e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Quest’ultimo, come ben sappiamo, strizza da sempre l’occhio all’operato del collega ungherese ed Orbàn, dal canto suo. vede nel segretario della Lega un esempio di coraggio nell’avere portato avanti le proprie idee populiste, tanto da dichiarare, soltanto qualche mese fa:

In Ungheria, Salvini gode di un rispetto assolutamente rilevante, se si presentasse alle elezioni in Ungheria vincerebbe, ma per fortuna non lo fa.

In questi ultimi mesi, tanti sono stati gli esponenti del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale che hanno tenuto a manifestare supporto a Salvini. Che Norris, dopo l’incontro con Orbàn, si aggiunga ad essi?





Maria Rita Gagliardi