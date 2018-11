Drammatico scontro frontale tra un’auto e una cisterna sulla A18, c’è una vittima

Un drammatico scontro frontale avvenuto oggi, sulla(l’che collega), tra un’ed unha distruttoe della sua famiglia. Il sinistro, avvenuto tra il tratto autostradale che connette i due caselli diche viaggiava a bordo di una

La tragedia che si è consumata oggi sulla A18– intorno alle ore 16:00– va ad aggravare il bilancio in termini di numero di morti sulle strade italiane per questo 2018 che sta per volgere al termine. Lo scontro frontale che ha coinvolto una Fiat Panda ed un autoarticolato ha mietuto una vittima. Si tratta di un uomo (il conducente che si trovava alla guida della vettura) le cui generalità non sono state ancora rese note.

Si sa ancora poco sulla dinamica dell’incidente. Lo scontro della vettura con il tir (pare un mezzo cisterna, stando alle notizie che si apprendono da svariate testate locali) è avvenuto proprio fuori dalla galleria di Sant’Antonio, nella zona che permette di raggiungere il casello di Taormina. Quel tratto autostradale, al momento, prevede la percorrenza in entrambi i sensi di marcia per via di alcuni lavori in corso.

Per motivi che verranno chiariti, l’automobile ha invaso la corsia con senso di marcia opposto, scontrandosi con il tir che in quell’istante sopraggiungeva e coinvolgendo altri due mezzi in transito. La vettura è finita contro le barriere di protezione del guardrail. Quel che è certo è che l’impatto è stato fatale al conducente della Fiat Panda. Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del 118, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco di Letojanni.

