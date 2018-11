Fabrizio Corona al vetriolo sulla rottura con Asia Argento: “Nessuno l’ha costretta ad andare in tv”

Tra Fabrizio Corona ed Asia Argento è ufficialmente finita. Solo un giorno fa, era giunta notizia della conclusione della storia d’amore dei due, conclusione che è stata poi ufficializzata da Asia a ‘La Repubblica’. L’attrice, che solo un mese fa aveva letteralmente destabilizzato l’opinione pubblica per il suo flirt, giunto come un fulmine a ciel sereno con l’ex agente fotografico, ha raccontato che la storia è finita per sua volontà, avendo lei il desiderio di allontanarsi dal gossip e dal clamore mediatico scatenato in seguito al ‘caso Weinstein’.

Intervistato da Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’, Fabrizio, a sua volta, ha detto la sua sulla conclusione della relazione. Ovviamente, e come era prevedibile che fosse, Fabrizio pare non averla presa bene e si è lasciato andare a qualche frecciatina su quanto detto dalla sua, ormai, ex, in particolare sul fatto che abbia definito la loro storia “da rotocalco”:

I giornalisti dovrebbero imparare a fare il loro lavoro. Dovevano farle solo una domanda: ma ci è andato Fabrizio Corona in tv o ci sei andata tu? Nessuno l’ha obbligata a salire sulla giostra. Ha fatto cinque ospitate televisive: allora, evidentemente, le piaceva.

E’ cosa ormai nota che a Fabrizio potrebbe essere revocato l’affidamento terapeutico, non avendo rispettato alcune regole di sorveglianza e per lui potrebbero riaprirsi le porte del carcere. A tal proposito, Corona ha dichiarato:

Non è facile aspettare una telefonata del genere, una risposta del genere, neanche per uno come me. Mi dispiace che escano soltanto notizie da un’udienza che doveva essere riservata da parte della Procura… Si dice che Corona non era autorizzato ad andare al Grande Fratello, Corona questo, Corona quello… Questo è quello che dice la Procura ma magari la verità è un’altra… A livello lavorativo, è una cosa che mi sta creando un grosso danno d’immagine perché, in questo periodo, sto chiudendo contratti. Questo è il gioco dei media. Penso di aver avuto un comportamento giusto. Poi, vedremo quale sarà la decisione che rispetterò. Non sono mai scappato, affronto le mie responsabilità.

In che modo si concluderà la vicenda? Ma, soprattutto, dobbiamo aspettarci una controreplica della Argento su quanto asserito da Fabrizio?

Maria Rita Gagliardi